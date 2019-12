ASUS y ESPORTS LATAM anuncian la 4ª edición del ROG EFEST en CDMX

El evento dedicado al Competitive Gaming se llevará a cabo el 20 y 21 de diciembre, teniendo nuevamente como sede el Frontón México.

ASUS Republic of Gamers y Esports Latam dieron a conocer los pormenores de la cuarta edición del ROG EFEST 2019. Este es uno de los eventos gamers más esperados del año en México, siendo una plataforma de difusión para las innovaciones y experiencia de marcas conocidas en el mundo gamer, donde cualquier fanático de los videojuegos puede vivir diferentes experiencias dentro del mundo de los deportes electrónicos en el país: desde participar en los torneos, conocer el más integral ecosistema gamer, hasta celebrar a algunos de los mejores equipos que compiten en las finales mexicanas de esports más importantes del año.

El mercado gamer continúa creciendo alrededor del mundo y en nuestro país, ya que, durante el 2019, el mercado global de juegos generará ingresos de $152 mil millones de dólares, teniendo un aumento mayor a 9.6%. Los dispositivos móviles juegan un papel muy importante en el sector, ya que en lo que va del año, se han generado ingresos superiores a los $68.6 mil millones de dólares, representando el 45% del mercado mundial de juegos.

Se estima que para el 2022, el mercado mundial de gaming crecerá en $196 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento mayor al 9%. Por los pasados motivos de licenciamiento que afectaron a China y la región Asía-Pacífico, Latinoamérica es ahora el mercado de mayor crecimiento en el mundo con una tasa compuesta mayor al 10.4%.

De acuerdo con datos de Newzoo, en México el revenue en gaming representa $1.6 mil millones de dólares, con un total de 55.8 millones de jugadores, posicionandose así, en el número 12 a nivel mundial.

En México, el 9% de los gamers han competido en un torneo, mientras que el 10.6% ven canales de videojuegos online. La amplificación de los esports ha sido tal que Clubs como América, Pachuca y Chivas de Guadalajara actualmente cuentan con equipos profesionales de esports. También influencers como Werevertumorro conformando su propio equipo y organizaciones como Esports Latam impulsando el crecimiento con competencias abiertas contando con más de 80,000 mil participantes al año. A su vez, la CONADE dio luz verde a la Federación Mexicana de Esports (FEMES) para ser considerado como un deporte profesional.

A lo largo de los años, ASUS Republic of Gamers ha recibido numerosos elogios, incluidos premios de medios en todo el mundo y excelentes críticas tanto de profesionales del hardware como de jugadores. Pero ROG es más que solo hardware, la marca patrocina equipos de esports y torneos profesionales para dejar su huella en el movimiento mundial de juegos. El equipo ROG desempeña un papel activo en la comunidad global de juegos a través de eventos como ESL ONE, PAX, BlizzCon, DreamHack Summer y WESG. Asus Republic of Gamers es reconocida como la mejor marca de hardware para tarjetas madre, tarjetas gráficas, monitores, laptops, PCs de escritorio, routers y auriculares.

Los participantes y asistentes al ROG EFEST 2019 vivirán una de las mejores experiencias Gamers de México, aprovechando la combinación y fuerza de ambas empresas organizadoras. Ahí encontrarán el mejor hardware diseñado para competir en el más alto nivel, sin importar lo que estén jugando, en las finales, los torneos o las áreas de exposición del evento.

Las alianzas de la industria de tecnología, así como las alianzas comerciales con el ROG EFEST se han fortalecido a lo largo de los años, contando con la participación de compañías como AMD, Intel, InWin, ESPN, Monster, Unilever y Mondelez.

Por tercer año consecutivo el Frontón México será la sede en la que se llevará a cabo el ROG EFEST 2019 el próximo 20 y 21 de enero, donde los asistentes podrán participar por una bolsa acumulada de $100,000 pesos en premios en los diferentes torneos como FIFA 2020, Super Smash Bros. Ultimate, League of Legends y más.

“En ASUS seguimos con nuestro compromiso de impulsar el gaming en México a través de Republic of Gamers (ROG), ya sea a través de las innovaciones que integramos en nuestros equipos de cómputo y periféricos como un ecosistema integral. Queremos impulsar este tipo de eventos en los que más personas se sumen al Competitive Gaming, vivan este tipo de experiencias y se motiven a seguir luchando por hacer del gaming una profesión”, comento Francisco Miranda, Director de Marketing de ASUS México.

“Para esports Latam es un orgullo seguir colaborando con ASUS con su misión de impulsar el gaming competitivo en México, el evento ha crecido mucho desde la primera edición y para el ROG EFEST 2019 incrementamos los accesos, las experiencias dentro del mundo gamer y la participación en los distintos torneos de esports”, expresó Irving Velázquez Leyva de Esports Latam.

Durante el evento se llevarán a cabo las finales organizadas por la Liga Mexicana de Videojeugos, como: Rainbow Six, Fornite y Free Fire. Además, habrá torneos de: League of Legends, FIFA 2020, Magic: The Gathering Arena. Super Smash Bros Ultimate, VR Dance Central y VR Racing Project Cars.

ASUS ROG se enorgullece de continuar apoyando la industria del gaming en México y el mundo, brindando hardware de nivel competencia para cualquier tipo de torneo, durante el evento.

El ROG EFEST se llevará a cabo el 20 y 21 de diciembre 2019 en el frontón México. Adquiere tus boletos en taquillas del Frontón México o a través de FrontTicket.com. Costo:

Fan: $75.00 pesos

Challenger: $149.00 pesos

En el sitio web y redes sociales podrás enterarte de todos los detalles de las competencias, accesos y experiencias.