PRESIDENTE INTERCONTINENTAL MEXICO CITY LLEVÓ A CABO SU ENCENDIDO DE ÁRBOL NAVIDEÑO

Para comenzar el último mes del año, Presidente InterContinental Mexico City llevó a cabo el encendido del Árbol de Navidad, este año decorado por Moët Hennessy.

Aunado a estas celebraciones, se inauguró la exposición de “Extraordinarios Artistas Mexicanos” con obras de gran talla creadas por los alumnos con Síndrome de Down de la Escuela Mexicana de Arte Down.

Ciudad de México, diciembre de 2019.- El pasado 2 de diciembre la época más esperada del año llegó a Presidente InterContinental Mexico City: ¡La Navidad! Es por eso que la fachada, el lobby, los muros y los restaurantes de este hotel se visten de color rojo, dorado y verde anunciando el comienzo de los festejos decembrinos.

Como se ha vuelto tradición en México, Presidente InterContinental Mexico City llevó a cabo el encendido del Árbol de Navidad, este año decorado por Moët Hennessy. Con 6 metros de altura, este imponente árbol navideño, posee esferas artesanales color rojo carmesí elaboradas en Chignahuapan, 60 moños, 700 figuras de madera con formas de copas, coronas y pinos, faroles, varas diamantadas, diversos picks navideños, iluminación con más de 10,000 pequeños focos color ámbar y, en la parte más alta, una punta elaborada por artesanos mexicanos. Enmarcando el árbol, se encuentran las letras de “MOET” y botellas de champagne de diferentes tamaños, que crean el ambiente perfecto para una fotografía.

En el marco de estas celebraciones, se inauguró la exposición “Extraordinarios Artistas Mexicanos” con la presencia de la maestra Sylvia García Escamilla, presidenta – fundadora de la Fundación John Langdon Down. Esta muestra plástica está compuesta por asombrosas obras elaboradas por los artistas con síndrome de Down de la Escuela Mexicana de Arte Down. Previa a esta inauguración, los artistas disfrutaron de una posada navideña con una divertida partida de piñata.

En el óleo, el carbón, el grabado, la litografía, el pirograbado, el aguafuerte y la escultura que los artistas recrean la vida en sus propios términos y su lenguaje nos lleva a través de metáforas y emociones escondidas, a reconocer la vida desde otra mirada. En sus obras aparece el mundo y el orden de las cosas.

La Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación es única y no tiene paralelo en todo el mundo. La obra plástica ha sido expuesta en importantes museos y galerías de 44 ciudades de América, Europa y Asia. La educación abre las puertas a un mundo pleno y de grandes realizaciones que promueve el desarrollo de todas las capacidades del ser humano donde las habilidades artísticas no son la excepción.

En su búsqueda por difundir las diferentes expresiones artísticas y culturales del país, Grupo Presidente desarrolló el concepto “HospedArte”, una iniciativa que tiene como objetivo exhibir el trabajo de artistas mexicanos de diversos ámbitos, en esta ocasión, el increíble trabajo de los artistas de la Fundación John Langdon Down, que estará presente en Presidente InterContinental Mexico City.

Las piezas que componen esta muestra estarán en exhibición y a la venta en el bar “Epicentro” del 2 de diciembre del año en curso a febrero de 2020 y espera reunir a todas aquellas personas interesadas en apoyar a esta noble causa para promover la integración social, reafirmar la identidad y elevar la autoestima de las personas con síndrome de Down.